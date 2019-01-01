رسميًا - الاتحاد الأفريقي يخطر الأهلي ببديل برج العرب لمواجهة صن داونز

الشياطين الحمر في مواجهة الفريق الجنوب أفريقي بربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

رأرسل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الثلاثاء، خطابًا رسميًا إلى الأهلي المصري، لإخطاره بموعد مواجهته أمام صن داونز الجنوب أفريقي، ومكان المباراة.

الشياطين الحمر من المقرر أن يستضيفوا الفريق الجنوب أفريقي في 13 من الشهر الجاري في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعدما يحلوا ضيوفًا عليهم في الذهاب بالسادس من الشهر نفسه.

الاتحاد الأفريقي يستجيب لصن داونز ويغير موعد مواجهته أمام الأهلي

وحدد الكاف ملعب الجيش بالسويس ليستضيف اللقاء بدلًا من ملعب برج العرب بالإسكندرية، الذي تقرر إغلاقه لفترة مؤقتة.

فيما سيكون تمام الساعة السادسة مساءًا 13 من الشهر الجاري، موعدًا للقاء.

وجاء تغيير ملعب اللقاء بعدما أرسل الاتحاد الأفريقي خطابًا لنظيره المصري، لتغيير ملعب برج العرب وعدم استضافته لمواجهات الزمالك والأهلي الأفريقية، بعدما ظهر بصورة سيئة في لقاء القمة بين الفريقين.

الاتحاد المصري قرر إغلاق الملعب بصورة مؤقتة خلال الفترة الحالية، حيث أنهكته كثرة المباريات، بالإضافة إلى استعداده لاستضافة مباريات كأس أمم أفريقيا 2019.