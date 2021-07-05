رسميًا | الاتحاد الآسيوي يُغير نظام دوري الأبطال ويُعلن مواعيد المباريات

الاتحاد القاري أعلن رسميًا برنامج مباريات دوري الأبطال

أقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تغيير نظام دوري أبطال آسيا 2021 عن النظام المتبع، إذ أعلن لعب مرحلتي ربع ونصف نهائي البطولة بنظام التجمع في دولة واحدة، كما أعلن إقامة النهائي من مباراة واحدة في منطقة غرب آسيا بدلًا من مباراتي الذهاب والإياب.

كانت مرحلة المجموعات من دوري الأبطال قد انتهت لمنطقة الغرب في أبريل الماضي، ومن المقرر أن تُلعب مباريات دور الـ16 في سبتمبر القادم، على أن تكون المواجهات من مباراة واحدة على ملعب المتصدر باستثناء مواجهتي النصر والهلال ضد تراكتور والاستقلال، حيث ستُلعبان على ملاعب محايدة نظرًا للظروف السياسية بين السعودية وإيران.

الاتحاد القاري أعلن صباح اليوم الإثنين أن مكتبه التنفيذي صادق على توصيات لجنة المسابقات لإعادة جدولة مباريات الأدوار الإقصاية في دوري أبطال آسيا 2021، بدءًا من ربع النهائي، لتُقام من مباراة واحدة بدلاً من من مباراتي ذهاب وإياب، وذلك بسبب الإجراءات الدولية وقيود السفر لمكافحة جائحة كورونا.

ووافق المكتب التنفيذي على فتح باب تقديم الطلبات للاتحادات الوطنية من غرب آسيا لاستضافة نهائي دوري الأبطال 2021، والذي سيُقام يوم 23 نوفمبر القادم بدلًا من مباراتي الذهاب والإياب.

وأوضح الاتحاد الآسيوي خلال بيانه مواعيد مباريات ثمن وربع ونصف ونهائي دوري الأبطال في نسخته الحالية، وجاءت مواعيد منطقة الغرب كالتالي:

ثمن النهائي: 13-14 سبتمبر 2021

ربع النهائي: 16 أكتوبر 2021

نصف النهائي: 19 أكتوبر 2021

النهائي: 23 نوفمبر 2021

وفيما يخص دوري أبطال آسيا 2022، أعلن الاتحاد القاري أن البطولة ستُلعب كذلك بنظام التجمع في مرحلة المجموعات ونظام المباراة الواحدة في المراحل الإقصائية.

وأوضح أن الأدوار التمهيدية ستُلعب خلال مارس وأبريل القادمين، فيما دور المجموعات خلال الفترة من 10 حتى 26 مايو 2022 بنظام الذهاب والإياب في دولة واحدة.

مباريات دور الـ16 ستُلعب في أغسطس 2022، وربع النهائي في سبتمبر من العام نفسه، وأخيرًا نصف النهائي في أكتوبر، على أن تُلعب المباراة النهائية يوم 29 أكتوبر.