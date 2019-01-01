رسمياً – الإصابة تبعد سعد سمير عن مباراة الأهلي وسيمبا
بلال محمد فيسبوك تويتر
غاب سعد سمير، مدافع النادي الأهلي عن رحلة فريقه لمواجهة سيمبا التنزاني، في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
ويواجه الأهلي نظيره سيمبا عصر الثلاثاء القادم، في الجولة الرابعة من دور المجموعات بالبطولة، في تنزانيا.
ووفقاً للموقع الرسمي للقلعة الحمراء، فإن المدافع صاحب الـ 29 عاماً، خاض بعض التدريبات التأهيلية صباح اليوم ضمن إطار مران الغائبين عن المباراة القادمة.
وتعرض سعد إلى إصابة في العضلة الضامة، خلال مباراة فريقه أمام حرس الحدود في الدوري المصري، مساء الجمعة الماضي.
سعد سمير سيغيب عن مباراة #الأهلي أمام #سيمبا التنزاني بسبب الإصابة.🧐 pic.twitter.com/3CoMzzkCgI— جول مصر (@goaleg) February 10, 2019
وبهذا تضم قائمة الأهلي لمركز قلب الدفاع، لمواجهة سيمبا كلاً من ياسر إبراهيم ورامي ربيعة، بالإضافة إلى أيمن أشرف.
الجدير بالذكر أن الأهلي يتصدر مجموعته برصيد سبع نقاط، بعد الفوز على كلاص من سيمبا وفيتا كلوب، وتعادل امام شبيبة الساورة.