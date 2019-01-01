رسميًا - الإصابة تُبعد السولية عن مواجهة الأهلي أمام بتروجيت

السولية يعاني من إصابة في العضلة الأمامية

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشف الجهاز الفني للنادي الأهلي، عن غياب عمرو السولية لاعب وسط الفريق، عن مواجهة بتروجيت ضمن الجولة الـ26 من الدوري المصري الممتاز.

وكان السولية قد استعاد مستواه مع مجييء مارتن لاسارتي المدير الفني الجديد للأهلي، وأصبح من الركائز الأساسية للفريق في المباريات الأخيرة.

ووفقًا لما نشره الموقع الرسمي للنادي الأهلي، أن الإصابة التي لحقت بالسولية ستجبره على الغياب عن مواجهة بتروجيت المقرر لها بعد غد الإثنين.

وأوضحت الأشعة التي خضع لها السولية، إصابته بشد في العضلة الأمامية، سيخضع بسببها لبرنامج تأهيلي لتجهيزه للعودة للمباريات سريعًا.

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ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز على بتروجيت، لمواصلة الضغط على الزمالك في صدارة الدوري المصري الممتاز خلال المباريات المقبلة.

وتواجد السولية ضمن قائمة منتخب مصر المقرر خوضها لمعسكر مارس استعدادًا لمواجهتي النيجر ونيجيريا، يومي 23 و26 من الشهر الجاري.