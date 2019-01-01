رسميًا - الإسماعيلي يهدد بعدم إذاعة مبارياته بالدوري

أزمة المصري البورسعيدي نفسها

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أصدر مجلس إدارة نادي الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان، بيانًا رسميًا اليوم الأحد، لإعلان دراسته عدم إذاعة مباريات الدراويش المقبلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز، بسبب أزمة مع الشركة الراعية.

الدراويش يستعدون لملاقاة المصري البورسعيدي مساء الليلة، على استاد الدفاع الجوي، ضمن الجولة الـ29 من الدوري المحلي، إلا أن المباراة مهددة بعدم الإذاعة.

وجاء في بيان مجلس القلعة الصفراء: "فى إطار الحفاظ على حقوق النادى الإسماعيلى التسويقية والمالية، يدرس مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان عدم إذاعة المباريات المتبقية للفريق فى مسابقة الدورى العام، بسبب عدم سداد الشركة الراعية مستحقات البث التى تخص النادى الإسماعيلى لديها".

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وأضاف: "ووصلت مديونية الشركة الراعية إلى مبالغ كبيرة كمستحقات للنادى الإسماعيلى تأخرت الشركة عن سدادها فى الفترات الأخيرة".

الأزمة نفسها وقع بها النادي المصري، والذي هدد بعدم إذاعة مواجهته الماضية أمام الزمالك، إلا أنه عاد وتراجع بعد تدخل عدد من الأطراف، وتمت إذاعة المباراة.

يذكر أن الإسماعيلي يحتل المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 36 نقطة، بينما يأتي المصري في المركز الرابع بـ45 نقطة.