رسميًا - الإسماعيلي يضم الأوغندي "كادو"

الإسماعيلي يدعم هجومه بلاعب نهضة البركان

أعلن نادي الإسماعيلي، اليوم الجمعة، عن تعاقده مع الأوغندي باتريك كادو قادمًا من نهضة بركان المغربي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

الإسماعيلي واصل تدعيم فريقه استعدادًا للنصف الثاني من الموسم الحالي بالدوري المصري خاصًة وأنه يشارك في البطولة العربية.

ويصل كادو إلى مصر للانضمام لتدريبات الإسماعيلي خلال الأيام القليلة المقبلة بعد إنهاء إجراءات تأشيرة مجيئه إلى مصر.

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وجاء بيان الإسماعيلي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الإسماعيلي يعزز خط هجومه بالدولي الأوغندي باتريك كادو قادما من نهضة بركان المغربي".

وأبدى المدير الفنى الفرنسي ديديه جوميز، رغبة قوية فى ضم اللاعب لصفوف الفريق بعد متابعة دقيقة لمستواه وقدراته الفنية المميزة ، لتنجح إدارة التسويق والتعاقدات برئاسة محمد خلف فى الحصول على خدمات اللاعب الدولى بعد مفاوضات مكثفة مع اللاعب وناديه المغربى.

الإسماعيلي يعزز خط هجومه بالدولي الأوغندي "باتريك كادو" قادما من نهضة بركان المغربي 🇺🇦🤝🇺🇬#Welcome_Kaddu#IsmailySC pic.twitter.com/5csIS2frco — SC (@Ismailyofficial) January 31, 2020

ويأتى هذا التعاقد استمرارا لاستراتيجية الجهاز الفنى فى تعزيز الجانب الهجومى للفريق الأول ، فى أعقاب ضم التونسى الدولى فخر الدين بن يوسف لزيادة الفاعلية الهجومية للفريق خلال المنافسات الحالية .