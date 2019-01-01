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رسميًا - الإسماعيلي يتعاقد مع لاعب الزمالك السابق

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الدراويش دعموا جبهتهم اليمنى ليتنافس أسامة إبراهيم مع باهر المحمدي

زهيرة عادل    فيسبوك      تويتر

أعلن نادي الإسماعيلي تعاقده رسميًا مع أسامة إبراهيم؛ ظهير أيمن الزمالك السابق وسموحة السكندري الحالي، في سابع صفقات خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

الدراويش حتى الآن دعموا صفوفهم بستة لاعبين هم: محمد عبد العاطي "دونجا" من الزمالك، التنزاني يحيى زايد، شيلونجو من سموحة، النيجيري أودا مارشال، محمد رضا حارس وادي دجلة، وأحمد فتحي "كاستيلو" من النصر للتعدين.

وأوضح الإسماعيلي عبر موقع الرسمي أن التعاقد مع أسامة إبراهيم جاء بناء على رغبة الجهاز الفني لتدعيم الجبهة اليمنى بلاعبين أكفاء لتفعيل المنافسة مع باهر المحمدي، في ظل مشاركة الدراويش بالدوري المحلي ودوري أبطال أفريقيا.

يذكر أن الإسماعيلي تلقى الهزيمة بالأمس في المباراة الأولى له بدور المجموعات في دوري الأبطال أمام مازيمبي الكونغولي بثنائية نظيفة.

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