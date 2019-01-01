رسميًا - الإسماعيلي يتعاقد مع لاعب الزمالك السابق
زهيرة عادل فيسبوك تويتر
أعلن نادي الإسماعيلي تعاقده رسميًا مع أسامة إبراهيم؛ ظهير أيمن الزمالك السابق وسموحة السكندري الحالي، في سابع صفقات خلال الميركاتو الشتوي الجاري.
الدراويش حتى الآن دعموا صفوفهم بستة لاعبين هم: محمد عبد العاطي "دونجا" من الزمالك، التنزاني يحيى زايد، شيلونجو من سموحة، النيجيري أودا مارشال، محمد رضا حارس وادي دجلة، وأحمد فتحي "كاستيلو" من النصر للتعدين.
اسامة ابراهيم مدافع الاسماعيلى الجديد .. سابع الصفقات الشتوية .#WelcomeOsama pic.twitter.com/YFluB4A9rH— Ismaily SC (@ismailyofficial) ١٢ يناير ٢٠١٩
وأوضح الإسماعيلي عبر موقع الرسمي أن التعاقد مع أسامة إبراهيم جاء بناء على رغبة الجهاز الفني لتدعيم الجبهة اليمنى بلاعبين أكفاء لتفعيل المنافسة مع باهر المحمدي، في ظل مشاركة الدراويش بالدوري المحلي ودوري أبطال أفريقيا.
يذكر أن الإسماعيلي تلقى الهزيمة بالأمس في المباراة الأولى له بدور المجموعات في دوري الأبطال أمام مازيمبي الكونغولي بثنائية نظيفة.
تحليل شامل في #YallaGoal للمستوى المميز المنتخب السعودي أمام نظيره اللبناني في #كأس_آسيا...رجل المباراة وأرقام مميزة
لدينا تحدي لك: هل تستطيع الإجابة على سؤال الحلقة؟
احجز رحلتك لحضور مباريات كأس آسيا 2019 هنا: https://t.co/Biow8Mzg1x https://t.co/05mBjclSwJ — جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٢ يناير ٢٠١٩