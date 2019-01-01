رسميًا - الإسماعيلي يتعاقد مع ثنائي دجلة وإنبي

أربع صفقات حتى الآن انضمت لصفوف الدراويش بيناير الجاري

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن نادي الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان، التعاقد رسميًا مع الثنائي محمود رضا؛ حارس مرمى وادي دجلة، والنيجيري أودا مارشال؛ مهاجم إنبي.

ويأتي تعاقد الدراويش مع حارس دجلة لتعويض رحيل الحارس المخضرم عصام الحضري، الذي طلب فسخ تعاقده مع النادي بعد أزمة امتناعه عن السفر مع الفريق لخوض أولى مبارياته بدوري أبطال أفريقيا.

الإسماعيلي يضم في صفوفه بخلاف رضا، ثلاثة حراس هم محمد رجب ومحمد فوزي وأيمن رجب.

رحبوا معنا بمهاجم الفريق الجديد وثالث الصفقات الشتوية .. اودا مارشال النيجيري 🔥#WelcomeOdah pic.twitter.com/3xP66U6UQh — Ismaily SC (@ismailyofficial) ٦ يناير ٢٠١٩

أما مارشال فكان قد انضم لإنبي في يناير الماضي بعدما كان وصيفًا لهداف الدوري النيجيري، وشارك مع الفريق البترولي في 14 مباراة، سجل خلالهم ستة أهداف وصنع اثنين آخرين.

يذكر أن الإسماعيلي كان قد تعاقد خلال يناير الجاري كذلك مع بينسون شيلونجو؛ لاعب سموحة، واستعار محمود عبد العاطي "دونجا"؛ لاعب الزمالك.

الدراويش يصارعون في مراكز الهبوط بالدوري، حيث يحتلون المركز الـ15 في جدول الترتيب برصيد 17 نقطة، جمعها من 15 مباراة.