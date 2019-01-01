رسميًا - الإسماعيلي والاتحاد السكندري يشاركان في كأس محمد السادس

أربعة فرق شاركت في النسخة الماضية، والاكتفاء باثنين فقط في النسخة المقبلة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم بشكل رسمي اليوم السبت، تمثيل الإسماعيلي والاتحاد السكندري للأندية المصرية في النسخة المقبلة من البطولة العربية، والتي ستكون تحت مسمى "كأس محمد السادس للأندية الأبطال".

الدراويش شاركوا في النسخة الماضية من البطولة حتى دور الـ16 قبل أن يقصيهم الرجاء المغربي، بينما شارك زعيم الثغر حتى وصل إلى ربع النهائي قبل أن يطيح به الهلال السعودي.

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واستقبل أحمد شوبير؛ نائب رئيس الاتحاد المصري، طلال آل الشيخ؛ نائب رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، ومبارك الغضبان؛ نائب المدير التنفيذي للاتحاد العربي، في حضور كل من ثروت سويلم؛ المدير التنفيذي للجبلاية، وعلاء عبد العزيز؛ نائب المدير التنفيذي، ومحمد أبو الوفا؛ عضو مجلس الإدارة، في مقر الاتحاد بالجزيرة.

وخلال الاجتماع، تم توقيع عقد مشاركة الفريقين في البطولة، حيث مثّل الإسماعيلي في الجلية محمد حسن الكيلية؛ أمين الصندوق، وحضر هشام حسن؛ نائب الرئيس، ممثلًا عن الاتحاد السكندري.

يذكر أن الأهلي والزمالك أيضًا شاركا في النسخة الماضية من البطولة العربية، ووصل الثنائي حتى دور الـ16.