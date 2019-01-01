رسميًا - الإبقاء على فجر إبراهيم مديرًا فنيًا لمنتخب سوريا

نسور قاسيون تم إقالة مدربهم الألماني خلال كأس آسيا 2019

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم اليوم السبت، استقراره بشكل رسمي على الإبقاء على المدرب الوطني فجر إبراهيم مديرًا فنيًا لنسور قاسيون خلال الفترة المقبلة.

فجر كان قد تولى المسؤولية الفنية لسوريا في المباراة الأخيرة لهم بكأس آسيا 2019 أمام إستراليا بالجولة الثالثة من دور المجموعات، خلفًا للمقال الألماني برند شتانجه.

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وجاءت إقالة المدرب الألماني بعدما قاد النسور لتلقي الهزيمة أمام الأردن بثنائية نظيفة بالجولة الثانية من دور المجموعات، والتعادل السلبي في المباراة الأولى أمام فلسطين.

وبعدما تولى فجر إبراهيم المسؤولية تلقى المنتخب السوري الهزيمة أمام إستراليا بثلاثية مقابل هدفين، ليودع كأس آسيا متذيلًا جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد نقطة واحدة فقط.