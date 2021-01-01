رسميًا .. الأهلي يمدد عقدي فتحي وديانج 5 سنوات

حمدي فتحي وأليو ديانج يستمران مع القلعة الحمراء لمدة أطول

أعلن النادي الأهلي، عن تمديد عقدي كلًا من حمدي فتحي والمالي أليو ديانج، لاعبا وسط الفريق الأحمر، وذلك لمدة موسمين إضافيين، ليستمرا داخل القلعة الحمراء لمدة 5 سنوات قادمة.

حمدي فتحي وأليو ديانج هما أحد أهم عناصر فريق النادي الأهلي خلال الوقت الحالي، حيث يتم الاعتماد عليهما بشكل أساسي، بجانب عمرو السولية لاعب وسط الفريق.

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ونشر الأهلي عبر موقعه الرسمي عبر شبكة الإنترنت، صور تجديد الثنائي حمدي فتحي وأليو ديانج، حيث قاموا بالتوقيع على عقود التمديد، في حضور أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي.

توفيق قام بإنهاء كافة الإجراءات التعاقدية للثنائي خلال الساعات الماضية، ليتم حسم التمديد لمدة موسمين إضافيين، ليستمر الثنائي مع الفريق لمدة 5 سنوات قادمة.

ويستعد النادي الأهلي للمشاركة في كأس العالم للأندية خلال شهر فبراير المقبل، حيث يفتتح مشواره بمواجهة الدحيل القطري في ربع نهائي المونديال.

حمدي فتحي انضم للنادي الأهلي قادمًا من إنبي، بينما انضم أليو ديانج إلى القلعة الحمراء، قادمًا من صفوف مولودية الجزائر.