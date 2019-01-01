رسميًا - الأهلي يعلن إصابة السومة بالتواء في الكاحل ويحدد مدة غيابه

الراقي يفتقد خدمات نجمه في ثلاث مباريات

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أثبتت الفحوصات الطبية تعرض السوري عمر السومة؛ مهاجم الأهلي السعودي، للإصابة بالتواء في الكاحل.

السوري كان قد أصيب خلال مواجهة الهلال، التي أقيمت أول أمس الأحد، بذهاب نصف نهائي كأس زايد للأندية الأبطال، ولم يستطع استكمال شوط اللقاء الثاني.

وأوضح الجهاز الطبي للراقي أن مهاجمه سيغيب عن الملاعب لمدة أسبوعين، يخضع خلالهما للعلاج والتأهيل قبل أن يعود مجددًا للمشاركة في التدريبات والمباريات.

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وبناءً على ذلك تأكد غياب السومة عن مواجهتي الرائد والفيحاء بالجولتين 25 و26 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان، مع شكوك حول لحاقه بمواجهة الشباب بالجولة 26، والمقرر إقامتها في الخامس من إبريل المقبل.

يذكر أن كلاسيكو الهلال والأهلي بكأس زايد، كان قد انتهى بفوز الزعيم بهدف وحيد، ومن المنتظر إقامة لقاء الإياب في 15 من الشهر المقبل.