رسميًا - الأهلي يطلب حضور 60 ألف مشجع لمواجهة صن داونز

المباراة ستقام على برج العرب الذي يتسع لأكثر من 70 ألف مشجع

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن النادي الأهلي المصري رسميًا إرساله خطابًا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم لطلب زيادة عدد جماهيره خلال مواجهة صن داونز الجنوب أفريقي إلى 60 ألف مشجعًا.

الشياطين الحمر من المقرر أن يلاقوا الفريق الجنوب أفريقي في 13 من الشهر الجاري، ضمن إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

لاسارتي الجبان - فشل الأدوار الإقصائية عنوانه ولا نهائيات

وقال محمد مرجان؛ المدير التنفيذي للقلعة الحمراء: "الاتحاد الأفريقي وافق على إقامة المباراة ببرج العرب، ونحن خاطبنا اتحاد الكرة من أجل مخاطبة الجهات الأمنية لزيادة عدد الجماهير المسموح لها بحضور المباراة إلى 60 ألف مشجعًا، نظرًا لأهمية المباراة وحاجة الفريق لجماهيره في هذه المباراة".

المباراة كانت من المقرر أن تقام على ملعب الجيش بالسويس بعد قرار غلق برج العرب، لتعرض أرضيته للإنهاك إثر هطول الأمطار عليها بغزارة خلال القمة 117 إلا أن الاتحاد الأفريقي تراجع بناءً على طلب الأهلي.

ويسعى الأهلي لزيادة عدد الجماهير من أجل مؤازرة اللاعبين، بعدما تلقوا هزيمة ثقيلة بالأمس في لقاء الذهاب بخماسية نظيفة، تعد هي الهزيمة الأثقل في تاريخ الشياطين الحمر الأفريقي.