رسميًا - الأهلي يضم محمود متولي من الإسماعيلي

الأهلي يواصل تعاقداته في فترة الانتقالات الصيفية

عبده الليثي فيسبوك تويتر

أعلن النادي الأهلي تعاقده مع محمود متولي مدافع نادي الإسماعيلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية تدعيمًا لصفوفه للموسم الجديد.

وكان متولي دخل حسابات الأهلي منذ فترة طويلة لتدعيم خط الدفاع، ولكن لم يتوصل النادي الأحمر لاتفاق مع الدراويش سوى في الساعات الأخيرة.

وكشف النادي الأهلي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن التعاقد مع محمود متولي مدافع الإسماعيلي.

صباح الخير 👋 رحبوا معنا بلاعبنا الجديد محمود متولي 😉#YallaYaAhly pic.twitter.com/o0hxiFNEJc — ‏النادي الأهلي (@AlAhly) July 30, 2019

وقاد المفاوضات بين الطرفين أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، حيث نجح في إنهاء الصفقة بنجاح والتوصل للقيمة المالية المناسبة للطرفين.

ويعد متولي تدعيمًا قويًا للأهلي في الفترة المقبلة والموسم القادم، قبل المشاركة في بطولة دوري أبطال إفريقيا والمنافسة على اللقب مرة أخرى.