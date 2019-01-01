رسميًا - الأهلي يخطر اتحاد الكرة بقرارات التصعيد
زهيرة عادل فيسبوك تويتر
أرسل مجلس إدارة النادي الأهلي المصري اليوم الأحد، خطابًا رسميًا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، لإخطاره بقرار مجلس الإدارة، التي اتخذها في اجتماعه أمس السبت.
مجلس القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب، كان قد أرسل صباح أمس السبت، مذكرة إلى اتحاد الكرة يرصد بها خطاياه، ويوجه له اتهامات بعدم وجود عدالة في الدوري المصري. (طالع التفاصيل)
ومساءً، أعلن الأهلي بشكل رسمي لجوئه إلى مركز التحكيم والاتحاد الدولي لكرة القدم والمحكمة الرياضية، لضمان حقوقه في ظل تجاهل اتحاد الكرة لخطاباته، مطالبًا إياه بحسم أربع ملفات بشكل عاجل. (طالع التفاصيل)
يذكر أن مجلس القلعة الحمراء كان قد أصدر بيانًا رسميًا من قبل أعلن خلاله عزمه الانسحاب من الدوري، حال استكمال المسابقة عقب كأس أمم أفريقيا مصر 2019. ( طالع التفاصيل )
وجاء رد اتحاد الكرة برفض إنهاء المسابقة قبل البطولة القارية، في ظل ضيق الوقت لإقامة معسكر المنتخب الوطني استعدادًا للبطولة ( طالع التفاصيل )، وهو ما دفع مجلس الأهلي لعقد اجتماع طارئ منذ أسبوع وممتد حتى يومنا هذا.
شئت أم أبيت .. هذه المواقف تجعلنا نقدر ونحترم اللاعب أكثر وأكثر 🙏— جول العربي - Goal (@GoalAR) June 8, 2019
⭕️ بعد انتهاء آخر حصة تدريبية للمنتخب البرتغالي، رونالدو يوقف حافلة الفريق من أجل طفل يرفع لافتة يطلب من كريستيانو أن يعانقه
دقائق قليلة وصورة لم تكلف كريستيانو شيئًا لكنها ستبقى محفورة في ذاكرة هذا الطفل ❤️ pic.twitter.com/oxTYr0rTAw