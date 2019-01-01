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رسميًا - الأهلي السعودي يستغنى عن خورادو لتشانجتشون الصيني

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الراقي اكتفى بوجود الإسباني بين صفوفه ثمانية أشهر فقط

زهيرة عادل    فيسبوك      تويتر

أعلن النادي الأهلي السعودي اليوم الثلاثاء، بيع عقد محترفه الإسباني خوسيه خورادو إلى النادي الصيني تشانجتشون باتاي.

الإسباني كان من المفترض أن ينتهي عقده في نهاية الموسم المقبل 2019-2020، بعد أن انضم في الصيف الماضي.

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وأوضح مجلس الراقي أن النادي الصيني سيتحمل ما يقارب 90 بالمئة مما تبقى من قيمة عقد خورادو مع الأهلي.

وتقدمت الإدارة بالشكر إلى صاحب الـ32 عامًا، على الثمانية أشهر التي قضاها بالفريق، متمنية له التوفيق في المرحلة المقبلة.

يذكر أن خورادو انضم للأهلي قادمًا من إسبانيول الإسباني، وشارك معه في 18 مباراة، سجل خلالهم هدف وحيد وصنع أربعة آخرين.

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