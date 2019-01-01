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رسميًا - الأهلي السعودي يتعاقد مع كلاوديو بايزا

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زهيرة عادل    فيسبوك      تويتر

أعلن نادي أهلي جدة السعودي، إنهاء إجراءات التعاقد مع التشيلي كلاوديو بايزا؛ لاعب وسط كولو كولو التشيلي، حتى عام 2022.

صاحب الـ25 عامًا، لم يمثل منتخب بلده الأول حتى الآن، لكنه خاض خمس مباريات مع منتخب تحت 20 عامًا.

وكان الراقي كذلك قد أعلن قبل ساعات عن تعاقده مع عبد العزيز الشهراني؛ لاعب وسط ضمك، لمدة أربعة مواسم، تنتهي عام 2023.

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يذكر أن الأهلي يستعد لملاقاة الوحدة غدًا الأربعاء، على ملعب الجوهرة المشعة، ضمن دور الـ16 بكأس خادم الحرمين الشريفين.

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