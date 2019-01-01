رسميًا - الآسيوي يمنح الطلبة العراقي فرصة جديدة قبل سحب ترخيصه

منذ أيام كان النادي العراقي على موعد مع المشاركة في الدرجة الثانية، لكن الأوضاع تغيرت

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أرسل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم خطابًا رسميًا لنظيره العراقي لإخطاره بالموافقة على بقاء نادي الطلبة في الدوري الممتاز بالموسم المقبل، بشرط وحيد.

الاتحاد الآسيوي كان قد رفض في الأول من سبتمبر الجاري منح مهلة للنادي العراقي لتسديدة مستحقات لاعبيه، مقررًا سحب ترخيصه وهبوطه إلى دوري الدرجة الثانية العراقي. (طالع التفاصيل)

وتراجع الآسيوي عن قراره، بعد تعهد وزير الرياضة العراقي أحمد رياض بتسديد ديون الطلبة، مانحًا إياه مهلة أسبوع واحد فقط، لإنهاء كافة المستحقات المالية المتأخرة للاعبيه.

يذكر أن الطلبة كان قد احتل الموسم المنقضي المركز الـ13 في جدول ترتيب الدوري العراقي برصيد 44 نقطة، جمعها من الفوز في عشر مباريات، والتعادل في 14، وخسارة 14 آخرين.

ولم يلعب الطلبة في الدرجة الثانية منذ أن وضع أقدامه في الممتاز بداية من موسم 2000-2001.