رسميًا .. إشبيلية يغلق أبواب بونو أمام برشلونة

قرر نادي إشبيلية الإسباني، قطع الطريق على نظيره برشلونة، في محاولاته لصفقة محتملة من أجل التعاقد مع حارسه المغربي ياسين بونو.

الحارس البالغ من العمر 31 سنة نجح في تثبيت أقدامه كأحد أفضل الحراس في الدوري الإسباني في أوروبا الفترة الأخيرة ليجذب أنظار العديد من الأندية.

وهو ما دفع إشبيلية للرد على اهتمام كبار أوروبا بضمه وعلى رأسهم برشلونة، من خلال خطوة رسمية أعلن عنها مساء اليوم، الثلاثاء، عبر الحساب الرسمي له بموقع تويتر.

ماذا فعل إشبيلية للحفاظ على بونو؟

قرر النادي الأندلسي تمديد عقده الدولي المغربي لمدة موسم واحد، حيث كان ينتهي عقده في 30 يونيو 2024.

ونشر إشبيلية تغريدة عبر حسابه للإعلان عن تمديد عقده اللاعب حتى 2025، في محاولة لإحباط محاولات الأندية الأخرى لضمه.

ويأتي ذلك حفاظًا على خدمات بونو الذي ساهم في منافسة الفريق على لقب الدوري الإسباني خلال هذا الموسم.

ماذا قدم بونو مع إشبيلية؟

وانضم اللاعب إلى صفوف الفريق في سبتمبر 2020 قادمًا من جيرونا، في صفقة كلفت النادي 4 مليون يورو فقط.

وشارك بونو في 99 مباراة مع إشبيلية حتى الآن، اهتزت شباكه خلالهم في 73 مناسبة وخرج بشباك نظيفة في 50 مباراة.

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