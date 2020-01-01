رسميًا - استمرار منع كرة القدم في إيطاليا حتى 14 يونيو

رئيس الوزراء الإيطالي يؤكد استمرار منع عودة كرة القدم بشكل كامل في إيطاليا حتى الـ 14 من يونيو.

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم عن استمرار منع عودة كرة القدم في إيطاليا بشكل كامل حتى الـ 14 من شهر يونيو المقبل.

جاء هذا في بيان أصدره الاتحاد الإيطالي، وأكد من خلاله أن ذلك القرار صدر بالتنسيق مع رئيس الوزراء جوزيبي كونتي.

وكان جوزيبي كونتي قد أعلن صباح الأمس عن السماح بعودة التدريبات الجماعية من جديد للفرق الرياضية.

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وكتب الاتحاد الإيطالي في بيانه: "نظرًا للقرارات الأخيرة التي اتخذها رئيس الوزراء قرر جابرييل جرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي تعليق كافة مسابقات كرة القدم حتى الـ 14 من شهر يونيو المقبل".

وأضاف: "قرار الرئيس سيكون قيد المراجعة والمناقشة خلال أول اجتماع لمجلس الإدارة سعيًا للتصديق عليه في أسرع وقت".

ويستهدف الاتحاد الإيطالي إعادة بطولات كرة القدم من جديد في الـ20 من شهر يونيو المقبل، ليستطيع إنهاء الموسم في الوقت المناسب لبدء الموسم المقبل، في الوقت نفسه ترى الرابطة تاريخ الـ 13 من يونيو مناسبًا لعودة الدوري الإيطالي.

جدير بالذكر أن لجنة من العلماء مكونة من 20 عالمًا استعان بها الاتحاد الإيطالي لوضع قواعد حاسمة من أجل عودة بطولات كرة القدم من جديد في الأسابيع المقبل.