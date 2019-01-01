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تصفيات كأس أمم افريقيا

رسميًا - استبعاد عامر عامر من معسكر منتخب مصر

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منتخب مصر يستعد لمواجهتي النيجر ونيجيريا

عبده الليثي     فيسبوك      تويتر

أعلن خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر، عن استبعاد عامر عامر حارس الإنتاج الحربي من معسكر الفراعنة الحالي بعد تعرض للإصابة.

وكان عامر قد تعرض لإصابة في الركبة خلال الساعات الأخيرة في معسكر منتخب مصر، قبل أن يخضع لبعض الفحوصات الطبية للوقوف على مدى الإصابة.

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وكشف الاتحاد المصري لكرة القدم، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن استبعاد أجيري من المعسكر بسبب الإصابة.

وجاء البيان عبر حساب الاتحاد المصري الرسمي: "خافير أجيري  يقرر استبعاد عامر عامر من معسكر الفراعنة بعد أن كشفت الأشعة التي خضع لها حارس مرمي منتخبنا بجزع في الرباط الداخلي للركبة".

ويستعد المنتخب المصري لمواجهتي النيجر في ختام تصفيات كأس الأمم الإفريقية، ونيجريا الودية، المقرر لها يومي 23 و26 مارس الجاري.

وحصلت مصر مؤخرًا على حق تنظيم كأس الأمم الإفريقية 2019، بعد منافسة من جنوب إفريقيا، بعد أن سحب الكاف حق التنظيم من الكاميرون.

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