رسميًا - استبعاد سلمان الفرج من قائمة السعودية بكأس آسيا بشكل نهائي
زهيرة عادل فيسبوك تويتر
أعلن الجهاز الفني لمنتخب السعودية بقيادة بيتزي، قراره باستبعاد سلمان الفرج؛ لاعب وسط الأخضر، من القائمة المشاركة في كأس آسيا الإمارات 2019 بشكل نهائي، إثر إصابته.
وكان الجهاز الطبي قد حاول خلال الفترة الماضية سباق الزمن لتجهيز اللاعب وتأهيله من الإصابة التي يعاني منها، إلتواء في الكاحل، التي تعرض لها خلال ديسمبر الماضي مع الهلال.
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الجهاز الفني للأخضر قام على إثر ذلك باستدعاء نوح الموسى؛ لاعب وسط الأهلي الجديد، للدخول في القائمة بدلًا من لاعب الزعيم.
ويستهل المنتخب السعودي مشواره في البطولة الآسيوية غدًا الثلاثاء بملاقاة كوريا الشمالية، ثم لبنان في يوم 12 من الشهر الجاري ثم قطر في 17 من الشهر نفسه.
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يذكر أن البطولة انطلقت أول أمس السبت في دولة الإمارات، ومن المقرر أن تستمر حتى الأول من فبراير المقبل.
"أوليييه أولييييه أولييييه" 🗣️
فرحة فلسطينية بعد حصد الفدائيين لنقطتهم الأولى في تاريخ الكأس الآسيوية! 🎉
(📽️: @afcasiancup )#آسيا_مع_جول #كأس_آسيا2019 pic.twitter.com/6UC8ww9n1r — جول العربي - Goal (@GoalAR) ٦ يناير ٢٠١٩