رسميًا .. آرسنال يحسم الجدل تمامًا حول مستقبل النني

أعلن نادي آرسنال الإنجليزي، اليوم، الأربعاء، عن تجديد عقد لاعبه المصري محمد النني لمدة موسم واحد.

وكان عقد النني ينتهي مع المدفعجية في 30 يونيو القادم، وسط تكهنات حول الخطوة القادمة له، سواء بالرحيل أو البقاء.

وبعد أيام قليلة من نهاية الدوري الإنجليزي، قرر آرسنال إغلاق الباب تمامًا أمام أي جدل متعلق بمستقبل اللاعب.

ماذا قال النني بعد التجديد؟

العقد الجديد للنني يمتد حتى نهاية عام 2023، مع إمكانية التمديد لمدة عام آخر وفقًا لرغبة الطرفين.

وقال النني للموقع الرسمي لآرسنال:"الأمر يعني الكثير بالنسبة لي، لأنني تحدثت أكثر من مرة قبل التجديد عن مدى حبي للنادي".

💬 "I need to put Arsenal at the highest point, because this is what we deserve."



Hear from @ElNennY on signing his new contract 👇 — Arsenal (@Arsenal) May 25, 2022

وأضاف:"أشعر بأنني من عائلة آرسنال وأريد الاستمرار مع هذا النادي الرائع والعائلة العظيمة وأشعر بالحماس الشديد بخصوص المستقبل".

وتابع:"أشعر بحالة من التأثر بعد كل ما حدث الموسم الماضي وانتهاء الأمر بقرار آرسنال بالتجديد لي".

كيف تبدو مسيرة النني مع آرسنال؟

صاحب الـ29 سنة شارك في 147 مباراة مع آرسنال بكل البطولات، ونجح في تسجيل 5 أهداف وصنع 10.

وأما على المستوى الجماعي، فقد حصل اللاعب الذي انضم للمدفعجية قادمًا من بازل السويسري في 2016، على بطولة لكأس الاتحاد الإنجليزي ولقبين كأس الدرع الخيرية.

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