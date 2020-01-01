رسميًا - اجتماع بين الأهلي وأحمد فتحي الإثنين من أجل التجديد

الأهلي يقترب من التجديد لأحمد فتحي

أعلن النادي الأهلي، اليوم الخميس، عن الموعد الجديد الخاص باجتماع أحمد فتحي الظهير الأيمن للفريق من أجل التفاوض على تجديد العقد.

وكان الأهلي قد أعلن عن عدم الاجتماع بفتحي الأحد الماضي كما كان المقرر بسبب إغلاق مقرات النادي لمواجهة تفشي كورونا.

الأهلي يسعى للحصول على توقيع أحمد فتحي على عقد جديد من أجل الاستمرار في ارتداء قميص القلعة الحمراء حيث ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي.

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وقال الأهلي في بيان رسمي عبر موقعه الرسمي، اليوم الخميس: "حددت لجنة التخطيط للكرة، برئاسة محسن صالح، الحادية عشر ظهر الإثنين موعدًا للاجتماع مع أحمد فتحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، لحسم تجديد عقده، الذي ينتهي مع النادي بنهاية الموسم الجاري".

وأضاف البيان: "قام كل من سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، وأمير توفيق مدير التعاقدات، بإبلاغ أحمد فتحي ووكيله بموعد الاجتماع ومكانه".

🚨| لجنة التخطيط للكرة تحدد الإثنين لحسم تجديد عقد أحمد فتحي 🦅



🔴 #يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/MaqB1fJNjH — ‏النادي الأهلي (@AlAhly) March 26, 2020

ويعد أحمد فتحي من اللاعبين الأساسيين في الأهلي طوال المواسم الماضية ومن أعمدة فريق الأهلي مما يدفع الفريق الأحمر للحصول على توقيعه بعقد جديد.