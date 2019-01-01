رسمياً – اتحاد كلباء يعلن التعاقد مع مهاجم برشلونة ونابولي السابق
أعلن نادي اتحاد كلباء الإماراتي، تعاقده بشكل رسمي مع المهاجم البرازيلي هينريكي ادريانو، في صفقة انتقال حر، خلال فترة الانتقالات الحالية.
وانضم المهاجم صاحب الـ 32 عاماً، بعقد يمتد إلى موسم واحد قادماً من نادي كورنثيانز البرازيلي.
ونشر النادي الإماراتي عبر حسابه على موقع تويتر، تغريده أعلن فيها التعاقد مع اللاعب وكتب خلالها: " شركة نادي اتحاد كلباء لكرة القدم تعلن عن انضمام الدولي البرازيلي السابق هينريكي ادريانو لقلعة النمور لمدة موسم واحد في صفقة انتقال حر قادماً من نادي كورنثيانز البرازيلي".
ولعب ادريانو من قبل للعديد الأندية منها برشلونة، ولكنه لم يشارك وقضي فترته مع الفريق الكتالوني معاراً خارج أسوار النادي.
شركة نادي اتحاد كلباء لكرة القدم تعلن عن انضمام الدولي البرازيلي السابق هينريكي ادريانو لقلعة النمور لمدة موسم واحد في صفقة انتقال حر قادماً من نادي كورنثيانز البرازيلي— نادي إتحاد كلباء (@ittihadkalbafc) August 15, 2019
ويذكر ان اللاعب الدولي مثل اندية ( برشلونة و نابولي و بايرن ليفركوزن ) pic.twitter.com/SAs00PPG9F
وفي موسم 2014/15 انضم البرازيلي إلى نابولي الإيطالي ولعب 22 مباراة سجل خلالها هدفاً واحداً، وفي موسم 2008 لعب 27 مباراة مع باير ليفركوزن الألماني.