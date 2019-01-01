رسمياً – اتحاد كلباء يعلن التعاقد مع مهاجم برشلونة ونابولي السابق

اللاعب البرازيلي انضم بشكل رسمي إلى النادي الإماراتي

فيسبوك تويتر بلال محمد

أعلن نادي اتحاد كلباء الإماراتي، تعاقده بشكل رسمي مع المهاجم البرازيلي هينريكي ادريانو، في صفقة انتقال حر، خلال فترة الانتقالات الحالية.

وانضم المهاجم صاحب الـ 32 عاماً، بعقد يمتد إلى موسم واحد قادماً من نادي كورنثيانز البرازيلي.

ونشر النادي الإماراتي عبر حسابه على موقع تويتر، تغريده أعلن فيها التعاقد مع اللاعب وكتب خلالها: " شركة نادي اتحاد كلباء لكرة القدم تعلن عن انضمام الدولي البرازيلي السابق هينريكي ادريانو لقلعة النمور لمدة موسم واحد في صفقة انتقال حر قادماً من نادي كورنثيانز البرازيلي".

ولعب ادريانو من قبل للعديد الأندية منها برشلونة، ولكنه لم يشارك وقضي فترته مع الفريق الكتالوني معاراً خارج أسوار النادي.

شركة نادي اتحاد كلباء لكرة القدم تعلن عن انضمام الدولي البرازيلي السابق هينريكي ادريانو لقلعة النمور لمدة موسم واحد في صفقة انتقال حر قادماً من نادي كورنثيانز البرازيلي

ويذكر ان اللاعب الدولي مثل اندية ( برشلونة و نابولي و بايرن ليفركوزن ) pic.twitter.com/SAs00PPG9F — نادي إتحاد كلباء (@ittihadkalbafc) August 15, 2019

وفي موسم 2014/15 انضم البرازيلي إلى نابولي الإيطالي ولعب 22 مباراة سجل خلالها هدفاً واحداً، وفي موسم 2008 لعب 27 مباراة مع باير ليفركوزن الألماني.