رسميًا - اتحاد جدة يعلن فسخ تعاقده مع حسن معاذ

العميد اكتفى بنصف موسم فقط مع الظهير الأيمن

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن نادي اتحاد جدة السعودي برئاسة لؤي ناظر، اليوم الأربعاء، فسخ تعاقد حسن معاذ؛ ظهير أيمن الفريق، بالتراضي بين الطرفين.

وكان من المقرر أن يمتد عقد صاحب الـ32 عامًا مع الفريق حتى نهاية موسم 2021-2022، إلا أن العميد أنهى علاقته باللاعب نهائيًا.

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مجلس النمور قام بتوجيه الشكر لمعاذ على جهوده مع الفريق خلال الفترة الماضية، متمنيًا له التوفيق في مستقبله الكروي.

الظهير الأيمن انضم للعميد في صيف العام الماضي قادمًا من الفيحاء، لكنه لم يشارك الموسم الجاري سوى في سبع مباريات فقط بمختلف البطولات.

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يذكر أن حسن معاذ تعرض لأزمة العام الماضي عندما قررت لجنة الأخلاق والانضباط إيقافه لمدة عامين وتغريمه 100 ألف ريال سعودي، إثر اعتدائه على حسين عبد الغني؛ لاعب أحد وقتها، عقب انتهاء مواجهة الفريقين.

وخرج اللاعب من الأزمة بعد قرار تركي آل الشيخ؛ رئيس الهيئة العامة للرياضة السابق، بالعفو عن كافة الرياضيين الموقوفين بمختلف الألعاب، احتفالًا بتأهل منتخب الشباب لكأس العالم بولندا 2019.