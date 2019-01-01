رسميًا - اتحاد جدة يعلن إقالة بيليتش وتعيين سييرا

بيليتش يرحل عن الاتحاد

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أعلن نادي اتحاد جدة، إقالة الكرواتي سلافين بيليتش، بعد الخسارة من الهلال، وقرر تعيين المدرب السابق خوسيه سييرا

الاتحاد نشر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" خبر إقالة بيليتش من تدريب الفريق، بعد متابعة إدارة النادي برئاسة لؤي هشام نتائج الفريق خلال الفترة الأخيرة.

إدارة الاتحاد ترى أن النتائج لم تكن في مستوى التطلعات، بالرغم من عمل المجلس على تهيئة كافة السبل الممكنة أمام الجهاز الفني لتصحيح مسار الفريق، وإعادته لوضعه الطبيعي.

ووجه الاتحاد الشكر إلى الجهاز الفني بقيادة بيليتش، على عملهم في الفترة الماضية.

التشيلي خوسيه سييرا سيتواجد في مدينة دبي خلال الساعات المقبلة، من أجل التعاقد معه إلى نهاية الموسم، مع إمكانية تمديد مدة عقده لمدة موسم آخر باتفاق الطرفين.

سييرا سيتواجد في جدة يوم الثلاثاء المقبل، من أجل قيادة تدريبات الاتحاد، استعدادًا للفترة المقبلة.