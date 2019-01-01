رسميًا - اتحاد جدة يجدد عقد العرياني

المهاجم الشاب باقٍ في صفوف العميد لثلاث سنوات مقبلة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن نادي اتحاد جدة السعودي رسميًا اليوم الثلاثاء، تجديد عقد مهاجم الفريق عبد العزيز العرياني، لمدة ثلاث سنوات مقبلة.

بعض التقارير كانت قد أكدت رغبة الشباب في الحصول على خدمات مهاجم العميد في نهاية الموسم الجاري.

وتمنى مجلس إدارة الاتحاد التوفيق للعرياني في سنواته المقبلة بالنادي، وأن يشارك زملائه في تحقيق الانتصارات.

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صاحب الـ23 عامًا من ناشئي النمور، وتم تصعيده للفريق الأول في صيف عام 2016.

وشارك المهاجم الشاب الموسم الجاري مع العميد في تسع مباريات بالدوري والكأس، سجل خلالهم هدفين.