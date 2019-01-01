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رسميًا - اتحاد جدة يتعاقد مع هداف الدوري اليوناني

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هل المهاجم الصربي قادر على حل أزمة الاتحاد الهجومية؟

أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

أعلن نادي اتحاد جدة، عن التعاقد مع الصربي الكساندر بريجوفيتش، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، من فريق باوك اليوناني.

وأشار الحساب الرسمي لنادي الاتحاد، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إلى أن بريجوفيتش وقع على عقد يمتد إلى 4 مواسم ونصف، مع النمور.

وجاء التوقيع بعدما اجتاز المهاجم الصربي بريجوفيتش الفحوصات الطبية، والتي خضع لها في مدينة دبي الإماراتية.

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بريجوفيتش يبلغ من العمر 28 عامًا، وطوله 191 سنتيمتر، وحقق 5 بطولات طوال مسيرته، ولعب للمنتخب الصربي في 12 مباراة، ونال جائزة هداف الدوري اليوناني العام الماضي.

ولعب مع باوك في 56 مباراة، تمكن خلالها من تسجيل 35 هدفًا في مختلف البطولات، حيث يعد واحدًا من العناصر الأساسية بالفريق اليوناني.

ويواصل مجلس إدارة الاتحاد برئاسة لؤي ناظر، في تدعيم صفوف النمور، بهدف إنقاذ الموسم والهروب من شبح الهبوط الذي يطارده.

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