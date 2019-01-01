رسميًا - اتحاد جدة يتعاقد مع رودريجيز لاعب جالطة سراي التركي

رودريجيز لاعب جالطة سراي التركي، ينضم لاتحاد جدة السعودي

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أعلن نادي اتحاد جدة، عن التعاقد مع جاري رودريجيز، لاعب وسط فريق جالطة سراي التركي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ونشر الاتحاد بيانًا رسميًا، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يؤكد خلاله على انضمام رودريجيز لاعب منتخب الرأس الأخضر.

واجتاز رودريجيز الفحص الطبي الذي خضع له في مدينة دبي بدولة الإمارات، ليتم التوقيع على العقود والانضمام للاتحاد بشكل رسمي.

#الاتحاد يعلن عن الصفقة الخامسة، لاعب #جالطة_سراي جاري رودريجيز ينضم للعميد لمدة 4 مواسم ونصف.🔥🔥

(📸: @ittihad ) pic.twitter.com/927ZPaC3VA — موقع قول السعودي (@GoalSA) January 6, 2019

جاري رودريجيز حصل على لقب الدوري التركي مع فريق جلطة سراي موسم 2017/2018، حيث لعب في 61 مباراة مع الفريق التركي.

وخاض رودريجيز مع منتخب الرأس الأخضر 61 مباراة دولية، حيث يعد واحدًا من عناصر منتخب بلاده الأساسية.

ويسعى الاتحاد لتدعيم صفوفه بشكل قوي خلال الفترة الحالية، من أجل النجاة من الهبوط من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.