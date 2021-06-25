رسميًا | اتحاد الكرة يُعلن إطلاق الدوري الرديف السعودي ويكشف تفاصيله

خطوة وجدت ترحيبًا وانتقادًا من الصحفيين

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم رسميًا مساء اليوم الجمعة إطلاق دوري الرديف السعودي، وقد كشف خلال بيان رسمي موعده والفريق المشاركة به، مشيرًا إلى أنه سيستكمل خلال الفترة القادمة الضوابط واللوائح الخاصة به.

وأوضح بيان الاتحاد أن اعتماد دوري الرديف السعودي جاء بناءً على ما رفعه المدير الفني للاتحاد ايوان لوبيسكو بالتنسيق مع لجنة المسابقات وإدارة منتخبات الفئات السنية واللجنة الفنية بهدف منح اللاعبين الصاعدين من درجة الشباب وبدلاء الفريق الأساسي الفرصة للعب أكثر.

متى سينطلق الدوري الرديف السعودي؟ ومن سيُشارك به؟

أوضح الاتحاد السعودي خلال بيانه أن موعد النسخة الأولى من الدوري الرديف السعودي سيكون الموسم بعد القادم، تحديدًا في 2022-2023.

الاتحاد أشار خلال بيانه إلى أنه سيُتيح لجميع أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي خلال موسم 2022-2023 للمشاركة في الدوري الرديف حال أرادوا ذلك.

كيف ستُلعب مباريات الدوري الرديف؟

أضاف الاتحاد السعودي خلال بيانه أن مباريات الدوري الرديف ستُلعب بنظام الدوري المرادف لدوري المحترفين، حيث تُلعب في اليوم التالي.

وأشار البيان إلى أن لجنة المسابقات في الاتحاد ستعمل على استكمال ضوابط ولوائح الدوري الرديف بالتنسيق مع رابطة دوري المحترفين واللجان ذات العلاقة.

الدوري الرديف بين النقد والترحيب

أثار إعلان انطلاق الدوري الرديف السعودي ردود فعل مرحبة ومنتقدة على تويتر، إذ رأى الناقد الرياضي محمد الشيخ أن القرار سيكون له أثرًا إيجابيًا على الأندية واللاعبين، لكن محذرًا في نفس الوقت أنه سيرفع أسعار اللاعبين المحليين.

إذ كتب "إطلاق الدوري الرديف سيكون له مردود إيجابي كبير للأندية وللاعبين، لكنه سيرفع من أسعار اللاعبين المحليين؛ خصوصًا في دوري الدرجة الأولى حيث سيقل العرض بتمسك الأندية بلاعبيها الشباب المميزين، ما سيؤدي لارتفاع بورصة الانتقالات في ظل شح العرض وحركة الانتقالات الكبيرة في هذا الدوري".

إطلاق الدوري الرديف سيكون له مردود إيجابي كبير للأندية وللاعبين، لكنه سيرفع من أسعار اللاعبين المحليين؛ خصوصًا في دوري الدرجة الأولى حيث سيقل العرض بتمسك الأندية بلاعبيها الشباب المميزين، ما سيؤدي لارتفاع بورصة الانتقالات في ظل شح العرض وحركة الانتقالات الكبيرة في هذا الدوري. https://t.co/Zn6SMOtmvu — محمد الشيخ 🇸🇦 (@mhalshaikh) June 25, 2021

أما الناقد الرياضي خالد القحطاني فقد انتقد فكرة إطلاق الدوري الرديف لأنه سيكون دون تنافسية على حد وصفه مما سيمنع نجاحه.

إذ كتب "هنالك شيء واحد سيجعلني أقتنع بـ دوري الرديف: التنافسية، وأعتقد أنها ستكون معدومة إذا تحول الدوري إلى تأهيل مصابين وتقطيع وقت للاعبين الذين لا يرغب بهم المدرب، وهذا ظلم مؤبد لفئة 19 - 21 .. كيف له أن يقاتل لفرصته التي يأخذها لاعب مُبعد او مصاب عائد؟! كيف نطالبه أن يتطور؟".

هنالك شيء واحد سيجعلني اقتنع بـ دوري الرديف : التنافسية، واعتقد انها ستكون معدومة اذا تحول الدوري الى تأهيل مصابين و تقطيع وقت للاعبين الذين لا يرغب بهم المدرب ، وهذا ظلم مؤبد لفئة 19 - 21 .. كيف له ان يقاتل لفرصته التي يأخذها لاعب مُبعد او مصاب عائد؟! كيف نطالبه ان يتطور؟ — خالد القحطاني (@khaled_q28) June 25, 2021

اقرأ أيضًا |