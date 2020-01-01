رسميًا – اتحاد الكرة يؤجل قمة الأهلي والزمالك 60 دقيقة

الازدحام المروري يدفع اتحاد الكرة لتأجيل مباراة الأهلي والزمالك لمدة ساعة.

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، لمدة 60 دقيقة، في اللقاء المقرر إقامته اليوم على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

وكان مقررًا أن يواجه الأهلي نظيره الزمالك، في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وقال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي: "لجنة المسابقات باتحاد الكرة، أخطرت الأهلي رسميًا بتأجيل المباراة لمدة 60 دقيقة، بسبب تأخر وصول فريق الزمالك لاستاد القاهرة".

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وبذلك ستنطلق مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في تمام الثامنة والنصف، بدلًا من السابعة والنصف، وفي حالة عدم وصول حافلة الفريق الأبيض، سيتم الانتظار 20 دقيقة، ثم إعلان الأهلي فائزًا بالمباراة.

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ورفضت إدارة الزمالك خوض المباراة باللاعبين الأساسيين، حيث تم إرسال فريق مكون من لاعبين شباب وناشئين، مواليد 99 و 2000 و2001.

الأهلي يتصدر ترتيب فرق الدوري المصري الممتاز، برصيد 45 نقطة، ويسعى لمواصلة سلسلة انتصاراته، بعد تحقيق الفوز في 15 مباراة متتالية.