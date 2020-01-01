رسميًا .. اتحاد الكرة المصري يعلن مواعيد القيد ولوائح الموسم الجديد

اتحاد الكرة يكشف عن لوائح الموسم الجديد

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن لوائح القيد في بطولاته في الموسم الجديد، حيث أرسل خطابًا للأندية ببنود اللائحة.

وتبدأ فترة القيد الأولى في الفترة من 10 أكتوبر الجاري حتى يوم 4 نوفمبر المقبل، على أن تكون فترة القيد الشتوية في الفترة ما بين 15 فبراير 2021 حتى منتصف مارس من نفس العام.

بالنسبة للاعبين الأجانب يسمح لكل نادٍ قيد 4 لاعبين أجانب، بالإضافة إلى لاعب يعامل معاملة المصريين (سوري / فلسطيني / شمال إفريقي).

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وأكد اتحاد الكرة في بيانه أنه سيتم تقليل عدد اللاعبين الأجانب في فرق الدوري المصري الممتاز من الموسم بعد المقبل 2021 – 2022.

ويسمح لكل فريق قيد 30 لاعبًا مع بداية الموسم الجديد بالدوري المصري الممتاز، وسيتم السماح بالانتقال في صفقة انتقال حرس في حالة عدم الحصول على مستحقاته طبقًا للوائح المنصوص عليها وسيتم وضع فرصة لهم لمدة شهرين.

وينتهي الموسم الحالي من الدوري المصري الممتاز خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد ضغط المباريات الكبير في الفترة الماضية بعد التوقف الطويل بسبب تفشي فيروس كورونا.