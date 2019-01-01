رسمياً .. اتحاد أمريكا الجنوبية يختار استاد ماراكانا لنهائي كأس ليبرتادوريس 2020

اتحاد أمريكا الجنوبية يحتفل بالملعب البرازيلي

فيسبوك تويتر بلال محمد

حدد اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، ملعب نهائي بطولة كأس الليبرتادوريس في نسختها القادمة، والذي يكون ملعب الماراكانا في البرازيل.

وسيكون العام القادم هو الذكرى السنوية رقم 70 لافتتاح الملعب في عام 1950، وقد تم إعادة بناء جزء من الملعب في 2014 من أجل بطولة كأس العالم.

وكان اتحاد أمريكا الجنوبية، قد قرر في وقت سابق أن يكون نهائي بطولة كأس ليبرتادوريس من مباراة واحدة على ملعب محايد منذ النسخة الحالية.

ويستضيف ملعب خوليو مارتينيز برادانوس في تشيلي، نهائي النسخة الحالية والذي من المقرر إقامته يوم 23 نوفمبر القادم.

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ويلعب كلاً من بوكا جونيورز وريفربليت الأرجنتينيان في نصف نهائي البطولة الأولي في النسخة الحالية، بينما يكون نصف النهائي الآخر بين فلاميجنو البرازيلي ومواطنه جريميو.

جدير بالذكر أن ريفربليت هو حامل النسخة الأخيرة من المسابقة بعد فوزه على حساب بوكا جونيورز في نهائي العام الماضي.