رسميًا - إيهاب جلال مديرًا فنيًا للمصري البورسعيدي

الفريق البورسعيدي يعاني منذ رحيل حسام حسن

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي برئاسة سمير حلبية، رسميًا اليوم السبت، إقالة الجهاز الفني بقيادة مصطفى يونس، والجهاز الإداري أيضًا للفريق عقب السقوط أمام ساليتاس البوركيني.

الفريق البورسعيدي هُزم على أرضه أمام الفريق البوركيني بثنائية نظيفة، في ذهاب دور الـ32 بالكونفدرالية الأفريقية، ليقترب من وداع البطولة.

وقرر مجلس الإدارة تعيين إيهاب جلال مديرًا فنيًا للفريق، مع رفض بقاء أي من الأعضاء الحاليين للجهاز الفني أو الإداري.

رئيس المصري وقع كذلك عقوبة مالية على اللاعبين بتغريم كل منهم 25 ألف جنيه، مع الدخول في معسكر مغلق مستمر من اليوم وحتى إشعار أخر.

ويعاني المصري من سوء نتائج وأداء غريب منذ رحيل حسام حسن؛ المدير الفني السابق، والذي رحل لتولي المسؤولية الفنية لبيراميدز.

ورحل حسن عن الفريق البورسعيدي بعدما قاده للوصول إلى قبل نهائي الكونفدرالية للمرة الأولى في تاريخه بالنسخة الماضية قبل أن يُقصى على يد فيتا كلوب الكونغولي.