رسميًا.. إيليوت أصغر لاعب يشارك مع ليفربول في مباراة رسمية

إيليوت ورقم تاريخي له مع ليفربول في مواجهة آرسنال

حطم الشاب الإنجليزي هيرفي إيليوت الرقم القياسي كأصغر لاعب يشارك مع نادي ليفربول في مباراة رسمية على ملعبه أنفيلد.

وشارك إيليوت أساسيًا في مواجهة ليفربول أمام آرسنال ضمن منافسات كأس كاراباو والتي يشارك فيها ليفربول دون لاعبيه الأساسيين.

وفي عمر ستة عشر عامًا و209 يومًا فقط، بات إيليوت هو أصغر المشاركين مع ليفربول في المباريات الرسمية المقامة على ملعبه أنفيلد.

وقدم إيليوت أداء مميزًا مع فريق الرديف، الأمر الذي جعله يخطف الأنظار رغم صغر سنه وينال ثقة يورجن كلوب من أجل المشاركة مع الفريق الأول.

وكان يورجن كلوب قد غاب عن المؤتمر الصحفي لمباراة آرسنال مما يوحي بعدم أهميتها بالنسبة له، كما أعلن أنه سيريح كل لاعبيه الأساسيين.

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يذكر أن ليفربول يتصدر الترتيب في الوقت الحالي على مستوى الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق 6 نقاط عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي.