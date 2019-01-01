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الدوري الفرنسي - الدرجة الأولى

رسميًا | إيقاف نيمار لنهاية الموسم بعد الاعتداء على مشجع في مباراة رين

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PASCAL GUYOT
تعرف على عقوبة نيمار بعد الاعتداء على مشجع في كأس فرنسا
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم إيقاف تيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان، لمدة 3 مباريات بعد الاعتداء على مشجع عقب خسارة نهائي الكأس أمام رين.

باريس سان جيرمان خسر بركلات الترجيح في مباراة شهدت طرد كيليان مبابي واعتداء نيمار على مشجع.

وقال الاتحاد في بيان رسمي إنّ أغلى لاعب في العالم تعرض للإيقاف لمدة 3 مباريات مما يعني غياب اللاعب لنهاية الموسم وعدم المشاركة أمام أنجيه وديجو وريمس.

وكان مبابي قد تعرض للإيقاف 3 مباريات ليعود فقط أمام أنجيه وريمس في آخر جولتين بالدوري الفرنسي.

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وعانى البرازيلي خلال الموسم الجاري بعد تعرضه لإصابة مطلع العام الحالي أبعدته عن الملاعب حتى العودة أمام موناكو في الدوري الفرنسي وقبل أيام من نهائي الكأس.

ويستعد نيمار للمشاركة مع البرازيل في نهائيات كوبا أمريكا والتي تُقام على أرضه بهدف تحقيق اللقب الغائب منذ سنوات.

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