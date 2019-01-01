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رسمياً - إيقاف مدير الاتحاد بعد اعتدائه على مدرب الرائد

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لجنة الانضباط تقرر عقاب أسامة المولد عما بدر منه في مباراة الرائد
بلال محمد    فيسبوك      تويتر

قررت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، إيقاف مدير الاتحاد أسامة المولد، بعدما قام به عقب مباراة فريقه أمام الرائد في الدوري.

واعتدى المولد، على مدرب الرائد عقب نهاية المباراة التي جمعت بين الفريقين في ختام مباريات الجولة الـ 20 من الدوري السعودي للمحترفين.

وأوقفت اللجنة مدير الاتحاد 8 مباريات رسمية يحق له المشاركة فيها مع الفريق، كما غرمته 20 ألف ريال واجبة السداد في مدة أقصاها 30 يوماً من صدور القرار.

وفي نفس السياق قررت اللجنة إيقاف اللاعب سيبستياو دي فرايتاس جونيور، لاعب الشباب بعد حصوله على بطاقة حمراء في مباراة فريقه أمام الوحدة في الجولة ذاتها من البطولة.

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وتقرر إيقاف اللاعب لمدة مباراتين في جميع المباريات الرسمية التي يحق له المشاركة فيها مع فريقه، كما تم توقيع غرامة مالية عليه قدرها 10 آلاف ريال.

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