رسمياً - إيقاف مدير الاتحاد بعد اعتدائه على مدرب الرائد

لجنة الانضباط تقرر عقاب أسامة المولد عما بدر منه في مباراة الرائد

فيسبوك تويتر بلال محمد

قررت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، إيقاف مدير الاتحاد أسامة المولد، بعدما قام به عقب مباراة فريقه أمام الرائد في الدوري.

واعتدى المولد، على مدرب الرائد عقب نهاية المباراة التي جمعت بين الفريقين في ختام مباريات الجولة الـ 20 من الدوري السعودي للمحترفين.

وأوقفت اللجنة مدير الاتحاد 8 مباريات رسمية يحق له المشاركة فيها مع الفريق، كما غرمته 20 ألف ريال واجبة السداد في مدة أقصاها 30 يوماً من صدور القرار.

📍ليون

وصول الفريق الكتالوني للمدينة الفرنسية استعدادًا لمواجهة الغد في دوري الأبطال 🛬🔴🔵



(@FCBarcelona_es :📸) pic.twitter.com/6TzC4MNfhA — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 18, 2019

وفي نفس السياق قررت اللجنة إيقاف اللاعب سيبستياو دي فرايتاس جونيور، لاعب الشباب بعد حصوله على بطاقة حمراء في مباراة فريقه أمام الوحدة في الجولة ذاتها من البطولة.

تطورات إصابة نواف العابد ومدى حاجته لجراحة جديدة

وتقرر إيقاف اللاعب لمدة مباراتين في جميع المباريات الرسمية التي يحق له المشاركة فيها مع فريقه، كما تم توقيع غرامة مالية عليه قدرها 10 آلاف ريال.