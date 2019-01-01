رسميًا | إيقاف كوستا 8 مباريات بعد الطرد أمام برشلونة

الاتحاد الإسباني أعلن رسميًا عقوبة كوستا بعد البطاقة الحمراء ضد برشلونة

أعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد الإسباني لكرة القدم إيقاف دييجو كوستا، مهاجم أتلتيكو مدريد، 8 مباريات بعد البطاقة الحمراء التي تحصل عليها أمام برشلونة.

وكان كوستا قد تعرض للطرد المباشر من قبل حكم اللقاء جيل مانزانو في الدقيقة الـ 27 من عمر المباراة التي أقيمت ضمن لقاءات الجولة الـ 31 من الدوري الإسباني.

وبجانب الإيقاف، فإنّ الاتحاد قرر تغريم اللاعب 6010 يورو والروخي بلانكوس 2800 يورو.

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وكتب الحكم جيل مانزانو في تقريره الرسمي أنّ كوستا بعد الحصول على البطاقة الحمراء جذبه من يده عدة مرات وصرخ في وجهة.

واستند القرار على المادتين 94 و95 من قانون العقوبات مما يعني نهاية موسم كوستا بالإضافة إلى الغياب في أول مباراة بالليجا الموسم المقبل.

ويستطيع الروخي بلانكوس الاستئناف على القرار خلال الفترة المقبلة.

وكان مانزانو قد ذكر في تقريره الرسمي أنّ كوستا أهان والدته قائلًا: "سوف أتغوط على والدتك العاهرة" وهو ما دفع الحكم لطرده مباشرة.

جدير بالذكر أنّ كوستا نفى إهانته للحكم مؤكدًا أنّ هذه العبارات كان يقصد بها نفسه وليس أحد آخر.

وخسر الروخي بلانكوس بثنائية نظيفة من برشلونة ليبتعد النادي الكتالوني بصدارة الليجا بفارق 11 نقطة.