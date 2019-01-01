رسمياً | إيقاف راموس مباراتين في دوري أبطال أوروبا

وكذلك عقوبات بحق أياكس وباريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أعلنت لجنة الانضباط بالاتحاد الأوروبي، إيقاف المدافع الإسباني سيرخيو راموس، مباراتين بدوري أبطال أوروبا.

ويأتي ذلك على ضوء تصريحاته عقب لقاء أياكس الهولندي في ذهاب دور الـ16، بتعمد الحصول على إنذار من أجل الغياب عن مواجهة الإياب، وتفادي الإيقاف في المباريات القادمة.

وسيغيب راموس عن لقاء الإياب والمقرر إقامته في سانتياجو بيرنابيو، الثلاثاء المقبل، ولقاء الذهاب من ربع النهائي حال التأهل.

وكان ريال مدريد قد تفوق على أياكس في ملعب يوهان كرويف أرينا، بهدفين مقابل هدف.

العاصمة مدريد لا تعيش أيامًا سعيدة.. إيقاف القائد! 🚨 pic.twitter.com/5eIGy6CF4W — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 28, 2019

وتم تغريم أياكس 19 ألف يورو بسبب اللافتات وكذلك إشعال الألعاب النارية، وكذلك ريال مدريد 1,500 يورو لإشعال الألعاب النارية.

وفي السياق ذاته، تم تغريم باريس سان جيرمان الفرنسي 25 ألف يورو، بسبب ضربة البداية المتأخرة أمام النجم الأحمر الصربي في دور المجموعات.

وكذلك إيقاف مدرب الفريق الباريسي، الألماني توماس توخيل لمباراة واحدة.

كما تم تغريم مانشستر يونايتد 16 ألف يورو وكذلك باريس سان جيرمان بـ41 ألف يورو بسبب الشغب الجماهيري في مواجهة الفريقين ذهاباً بدور الـ16 من دوري الأبطال.

كما طالبت اللجنة بضرورة تواصل إدارة النادي الباريسي مع الشياطين الحمر، من أجل إصلاح التلفيات في ملعب أولد ترافورد.