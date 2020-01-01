رسميًا - إيقاف النشاط الرياضي في السودان بسبب كورونا

كورونا تسبب في شلل تام لكرة القدم حول العالم

اتخذ المجلس الأعلى للشباب والرياضة في السودان، إيقاف النشاط الرياضي لمدة شهر من أجل مكافحة تفشي فيروس كورونا خلال الفترة الأخيرة.

فيروس كورونا تسبب في إيقاف وتجميد الكثير من البطولات الرياضية على مستوى العالم خلال الشهرين الماضيين وحصد أرواح الكثير.

وسجلت السودان حتى وقتنا هذا حالة واحدة فقط من فيروس كورونا وأدت الإصابة إلى وفاته، حيث يسعى المسؤولون هناك في التصدي لتفشي الفيروس.

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وجاء بيان المجلس الأعلى للشباب والرياضة بالسودان قرار بإيقاف النشاط الرياضي هناك لمدة شهر يبدأ من 15 مارس الجاري حتى منتصف أبريل.

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وكانت الحكومة قد عقد اجتماع أمس الأحد من أجل التوصل إلى حل لتفادي انتشار فيروس كورونا في السودان خلال الفترة المقبلة وتعرض حياة الجميع للخطر.

وجاء قرار الإيقاف في جميع المسابقات الرياضية وجميع الاتحادات والرياضات المختلفة في السودان وأي نشاط رياضي ينتج عنه تجمعات.