رسميًا .. إيفرتون يُفعل بند شراء تفاحة برشلونة الفاسدة

لاعب الوسط البرتغالي ينتقل بصفة نهائية من صفوف برشلونة إلى إيفرتون

أعلن نادي برشلونة عبر موقعه الرسمي، موافقة مجلس الإدارة على تفعيل بند بيع لاعب الوسط البرتغالي أندريا جوميش لإيفرتون بصفة نهائية، وذلك مع انتهاء مدة الإعارة.

وحاول النادي الكاتلوني التخلص من لاعب فالنسيا السابق، بعد فشله في إقناع الجماهير على مدار موسمين، ليُرسله إلى أزرق الميرسيسايد على سبيل الإعارة، على أمل أن يظهر بمستوى جيد، وبالتبعية يُعوض خسائر مبلغ إطلاق سراحه من "الميستايا".

وبعد نجاح النصف الأول من المهمة، بظهور جوميش بمستوى جيد مع مواطنه ماركو سيلفا في "الجوديسون بارك"، اتفق كلا الناديين على تفعيل بند إتمام الصفقة بصفة نهائية، وذلك مقابل رسوم بلغت حوالي 25 مليون يورو –بحسب ما ذكره بيان برشلونة-.

وجاء نص البيان الذي نشره موقع النادي على النحو الأتي "برشلونة وإيفرتون توصلا إلى اتفاق حول صفقة أندريا جوميش، مقابل المبلغ المتفق عليه 25 مليون يورو بالإضافة إلى المتغيرات".

ريمونتادا للجزيرة الأردني على فريق الجيش السوري 😯



الفريق الأردني كان قد تلقى هزيمة بثلاثية في مباراة الذهاب ولكن استطاع الفوز برباعية نظيفة على ملعبه ليتأهل إلى نهائي غرب بكأس الاتحاد الآسيوي🏆#أسيا_مع_جول pic.twitter.com/v1jHu4MZKU — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 25, 2019

كما اختص البيان لاعب النادي السابق برسالة شكر، نظير ما قدمه للكتلان في فترة دفاعه عن ألوان الفريق، لتنتهي رحلة الشاب البرتغالي في "كامب نو"، وفي سجله 78 مباراة بجانب ثلاثة أهداف، منهم هدف في فريقه السابق فالنسيا، فضلاً عن تتويجه بأربعة ألقاب مع البرسا.