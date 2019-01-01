رسميًا .. إنتر يكشف التشخيص المبدئي لإصابة باريلا القاسية

أنباء سيئة لمشجعي إنتر

بعث نادي إنتر أنباء مزعجة للغاية بالنسبة لمشجعي، بشأن آخر مستجدات الإصابة التي تعرض لها نيكولو باريلا على مستوى الركبة.

وألمت تلك الإصابة بالوافد الجديد على أفاعي "جوسيبي مياتزا"، أثناء مشاركته أمام تورينو في مباراة السبت، التي حسمها انطونيو كونتي وكتيبته بثلاثية بلا هوادة.

واضطر صاحب الـ22 عامًا لمغادرة ملعب "أولمبيكو دي تورينو" بين الشوطين، باستبداله ببورخا فاليرو، ليتلقى العلاج اللازم من الإصابة.

وعكس أغلب التوقعات أنها ستكون مجرد إصابة طفيفة، أعلن النادي في بيان عبر موقعه الرسمي، أن الإصابة لا تبدو طفيفة، وعلى إثرها قد يغيب عن الملاعب حتى بداية العام الجديد على أقل تقدير.

وبحسب بيان النادي، فقد أظهرت الفحوصات الطبية التي خضع لها، أن الإصابة عبارة عن انفصال عن جزء غضروفي من الرضفة، ويحتاج للتدخل الجراحي.

ورغم تكتم النادي الإيطالي على موعد اللاعب القادم من كالياري، إلا أن بعض المصادر رجحت خروجه من حسابات كونتي حتى نهاية الشهر الأول من العام الجديد.

تجدر الإشارة إلى أن باريلا نجح في تثبيت أقدامه في تشكيلة كونتي الأساسية منذ انضمامه للفريق الصيف الماضي، وقبل تعرضه لإصابته السيئة، خاض مع الفريق 12 مباراة في الدوري الإيطالي بالإضافة لأربع مباريات في دوري الأبطال، سجل خلالهم هدفين.