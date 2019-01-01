رسميًا - إنتر يعلن ضم لازارو

ظهير هيرتا برلين فالنتينو لازارو ينضم رسميًا إلى إنتر

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

أعلن إنتر الإيطالي رسميًا ضم الظهير الدولي النمساوي فالنتينو لازارو قادمًا من هيرتا برلين الألماني.

وكان لازارو قد خضع للفحص الطبي بمدينة ميلانو صباح اليوم الإثنين تمهيدًا للإعلان الرسمي.

ولعب لازارو دورًا هامًا مع هيرتا برلين في منافسات الدوري الألماني خلال الموسم الماضي مما جعله مطمعًا لأكثر من نادٍ.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 1, 2019

ومع وصول أنطونيو كونتي إلى إنتر ورغبته في تعزيز مركز الظهير الأيمن، وقع الخيار على لازارو ليكون هو ظهير النيراتزوري القادم.

وحسب المصادر الصحفية في إيطاليا فإن الصفقة ستكلف خزائن إنتر حوالي 20 مليون يورو.

رسميًا - دييجو جودين لاعبًا في صفوف إنتر

يذكر أن إنتر قد أعلن صباح اليوم عن تعاقده رسميًا مع المدافع الدولي الأوروجوياني دييجو جودين.