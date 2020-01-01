رسميًا - إنتر يعلن ضم أشرف حكيمي من ريال مدريد

نادي إنتر يعلن بشكل رسمي الحصول على خدمات اللاعب أشرف حكيمي من صفوف ريال مدريد بشكل نهائي.

أعلن نادي إنتر الإيطالي عن ضم اللاعب المغربي أشرف حكيمي لصفوفه قادمًا من ريال مدريد الإسباني بشكل نهائي بداية من الموسم الجديد.

جاء هذا في بيان رسمي أصدره النادي، وأكد من خلاله أن الصفقة ستكون فعالة بداية من الموسم الجديد، بعد أن خضع اللاعب للكشف الطبي في ميلانو.

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وكان اللاعب قد وصل لمدينة ميلانو الثلاثاء وخضع للكشف الطبي الذي تجاوزه تحت إشراف الخدمات الطبية بالنادي.

وأعرب حكيمي عن سعادته بالتوقيع لإنتر، كما شكر جماهير بوروسيا دورتموند في رسالة مؤثرة نشرها بعد وصوله لإيطاليا بدقائق.

وكتب حكيمي: "لقد جاء الوقت حتى أغلق فصل جميل من حياتي، أنا الآن مستعد لترك النادي الذي منحني الكثير للغاية".

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وأضاف: "من أول لحظة حظيت بالحب والعناية من قبل النادي والمدينة، الآن أنا أعلم أنني اخترت بشكل صحيح عندما جئت لبوروسيا دورتموند وأريد أن أشكر زملائي والمدربين على الحب والثقة".

وأكمل: "أريد أيضًأ أن أشكر الجماهير على كل ذلك الدعم الغير مشروط في كل مواجهة، لن أنسى أبدًا الحائط الأصفر، كذلك أشكر عائلتي وأصدقائي وأتمنى أن يتقاطع دربنا من جديد".

جدير بالذكر أن بوروسيا دورتموند كان قد حاول ضم اللاعب بشكل نهائي لكنه لم يتوصل لاتفاق مع ريال مدريد قبل إنتر.