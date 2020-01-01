رسميًا | إنتر يعلن شفاء حكيمي من فيروس كورونا

المدافع المغربي يتعافى سريعاً

كشف نادي إنتر الإيطالي، اليوم، الجمعة، عن شفاء مدافعه المغربي أشرف حكيمي، بعد إصابته بفيروس كورونا، وتحول عينته من إيجابية إلى سلبية.

حكيمي تعرض للإصابة بالفيروس هذا الأسبوع، وغاب عن مباراة إنتر أمام بوروسيا مونشنجلادباخ في دوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 2/2.

إنتر كشف اليوم عبر موقعه الرسمي، أن حكيمي تعافى بشكل كامل من الفيروس، ونفس الأمر بالنسبة لزميله الإنجليزي أشلي يونج.

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21 أكتوبر

إصابة حكيمي بفيروس كورونا

أعلن نادي إنتر الإيطالي إصابة أشرف حكيمي، نجم الفريق، بفيروس كورونا وذلك قبل ساعات من المواجهة الأولى في دوري أبطال أوروبا أمام بوروسيا مونشنجلادباخ.

إنتر يتواجد في مجموعة ريال مدريد وشاختار دونيتسكبجانب بوروسيا مونشنجلادباخ، ويسعى لتجاوز دور المجموعات بعد الخروج منه في آخر موسمين.

وقال إنتر في بيان رسمي:"أشرف حكيمي خضع لاختبار كورونا من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قبل المشاركة في الأبطال ضد مونشنجلادباخ، وظهرت نتائج الفحوصات إيجابية".

📰 | بيان رسمي



أثبتت الفحوصات التي أُجريت قبل مباراة اليوم، إصابة لاعبنا أشرف حكيمي بفيروس كوفيد -19



اللاعب لا يعاني من أي أعراض، وسيتّبع البروتوكول المنصوص عليه ⤵️https://t.co/1SlPeOWuyS — إنتر (@Inter_ar) October 21, 2020

وسوف يتم استبعاد اللاعب من المشاركة في المباراة مع عزله عن الفريق حتى تتحول نتيجة الفحوصات إلى سلبية.

وانضم حكيمي إلى أشلي يونج وميلان شكرينيار وروبيرتو جاليارديني المصابين بفيروس كورونا في إنتر

ومن المتوقع غياب حكيمي عن مباريات إنتر ضد مونشنجلادباخ وجنوى وكذلك شاختار، إلا أنّ موقفه من لقاء ريال مدريد غير محدد بعد.

أشرف حكيمي انضم إلى إنتر في سوق الانتقالات الماضية قادمًا من ريال مدريد مقابل 40 مليون يورو في صفقة اعتبرها مدرب الملكي، زين الدين زيدان، جاءت لأسباب مادية وليست رياضية.

جدير بالذكر أنّ يوفنتوس فقد خدمات كريستيانو رونالدو في افتتاح دوري أبطال أوروبا بسبب فيروس كورونا.