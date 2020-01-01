رسمياً .. إنتر يعلن التعاقد مع فيكتور موسيس

فيكتور موسيس ينضم إلى كتيبة إنتر

أعلن نادي إنتر رسمياً، حصوله على توقيع فيكتور موسيس، على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء، قادماً من تشيلسي الإنجليزي.

صاحب الـ 29 عاماً، كان معاراً في الفترة الماضية من تشيلسي إلى فنربخشة، ولكنه قام بفسخ العقد بالتراضي مع الفريق التركي منذ قليل قبل أن يعلن إنتر الصفقة.

اللاعب النيجيري، لعب مع فنربخشة منذ انضمامه 32 مباراة في مختلف المسابقات، استطاع خلالها تسجيل ستة أهداف وصناعة خمسة آخرين.

بعد فشل الصفقة التبادلية بين روما وإنتر، في انتقال سبينازولا وبوليتانو، قررت إدارة إنتر السماح لمدرب الفريق باختيار لاعب وسط يتعاقد معه الفريق، فاستقر المدرب الإيطالي على فيكتور موسيس.

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كونتي اختار موسيس، بعد أن عمل الثنائي معاً في تشيلسي خلال الفترة 2016، والتي كان اللاعب النيجيري فيها ضمن الأعمدة الأساسية لتشكيلة كونتي مع البلوز.

ومن المنتظر أن يرتدي فيكتور القميص رقم 11 مع إنتر، وقد يكون الظهور الأول له مساء الأحد القادم امام كالياري في الجولة الـ 21 من السيري آ.

جدير بالذكر أن صفقة موسيس، هي ثاني تدعيمات إنتر الشتوية، بعد التعاقد مع أشلي يونج لاعب مانشستر يونايتد السابق، في نهاية الأسبوع الماضي.