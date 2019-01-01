رسميًا - إنتر يعطي لوكاكو الرقم 9 بدلًا من إيكاردي

إنتر يواصل تجاهل إيكاردي ويعطي رقمه لروميلو لوكاكو

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

أعطى نادي إنتر رسميًا الرقم 9 لمهاجمه الجديد الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو بعد سحبه من ماورو إيكاردي.

وكان إنتر قد أعلن رسميًا أمس الخميس ضم روميلو لوكاكو من مانشستر يونايتد مقابل 65 مليون يورو بالإضافة إلى 10 ملايين يورو كإضافات.

وبعد ساعات قليلة فقط من الإعلان الرسمي عن الصفقة من خلال منصات التواصل الاجتماعي، سارع إنتر في الإعلان عن رقم قميصه.

وفي خطوة مفاجئة، أعطى النيراتزوري الرقم 9 والخاص بمهاجمه وقائده السابق ماورو إيكاردي إلى المهاجم البلجيكي.

وجاءت الخطوة على خلفية إعلان أن إيكاردي خارج خطط الفريق للموسم المقبل على لسان أنطونيو كونتي المدرب وجيوسيبي ماروتا المدير التنفيذي.

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يذكر أن بعض المصادر الصحفية في إيطاليا تشير إلى اقتراب إجراء صفقة تبادلية بين إنتر ويوفنتوس ينتقل على إثرها إيكاردي إلى السيدة العجوز وباولو ديبالا إلى النيراتزوري.