رسمياً | إنتر يستعيد بيراجي ودالبرت إلى فيورنتينا

إنتر يواصل الميركاتو المميز

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أعلن إنتر رسمياً التعاقد مع الظهير الأيسر كريستيان بيراجي على سبيل الإعارة من فيورنتينا، ليعود مجدداً لصفوف الفريق، وانتقال دالبرت هنريكي في الاتجاه المقابل.

بيراجي من خريجي أكاديمية النيراتزوري، وكان على ذمة الفريق من 2005 وحتى 2016، ولكن لم يشارك في أي لقاء رسمي.

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وذكر إنتر عبر حساباته المختلفة أن بيراجي سيلعب الموسم المقبل مع إنتر معاراً من فيورنتينا بعد إتمامه الفحوصات الطبية.

وفي المقابل، أعلن فيورنتينا هو الآخر وصول دالبرت معاراً للموسم المقبل من صفوف النيراتزوري، دون الإعلان عن تفاصيل الصفقة.

وذكرت "كوريري" أن اللاعب سيتقاضى قرابة مليوني يورو موسمياً، ويملك إنتر حق شرائه نهائياً مقابل دفع 12 مليون يورو على ثلاثة أعوام.

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وسيرتدي بيراجي رقمه القديم 34 مع إنتر، وشارك بالفعل مع زملائه في التدريبات استعداداً للقاء المقبل.

ويلعب إنتر مساء الأحد المقبل ضمن الجولة الثانية للدوري الإيطالي أمام كالياري على ملعب الأخير.