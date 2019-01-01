رسميًا | إنتراخت فرانكفورت يُعلن انتقال يوفيتش لريال مدريد

الصفقة تمت

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن إنتراخت فرانكفورت انتقال مهاجمه لوكا يوفيتش لصفوف ريال مدريد، موضحًا أن اللاعب سيخضع للفحوصات الطبية اللازمة قبل توقيع العقد.

وأوضح النادي الألماني في بيان ظهر على موقعه الرسمي أن يوفيتش سيُوقع عقدًا يمتد لخمسة مواسم مع ريال مدريد، مضيفًا أن الناديين اتفقا على عدم الكشف عن القيمة المالية للصفقة.

وقد تحدثت تقارير صحفية عن أن انتقال صاحب الـ21 عامًا لملعب سانتياجو بيرنابيو كلف الريال ما يقرب من 60 مليون يورو.

من هو لوكا يوفيتش؟ مهاجم فرانكفورت المطلوب من ريال مدريد وبرشلونة؟

كان يوفيتش قد انضم للنادي الألماني بالإعارة مع حق الشراء من بنفيكا صيف 2017، وقد سجل 8 أهداف خلال 22 مباراة في البوندسليجا في موسمه الأول تحت قيادة نيكو كوفاتش المدير الفني الحالي لبايرن ميونيخ.

وتألق اللاعب الصربي في الموسم الأخير من البطولة الألمانية محرزًا 17 هدفًا في 32 مباراة، بجانب صناعة 8 أهداف.

وقد ارتبط خلال الفترة الأخيرة بالعديد من الأندية أبرزها بايرن ميونيخ وبرشلونة لكن ريال مدريد كان من نجح بالتوصل لاتفاق معه ومع ناديه الذي ضمه نهائيًا من بنفيكا مقابل 7 ملايين يورو قبل بيعه للفريق الإسباني.